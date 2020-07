O Sporting e o guarda-redes de andebol Manuel Gaspar chegaram a acordo para a renovação do contrato para a próxima temporada, confirmou o emblema verde e branco, este domingo.

O jogador de 21 anos, formado nos leões e já integrado na equipa principal, está nesta desde a época 2016/2017, com progressiva afirmação entre as opções. Só na primeira metade da temporada 2018/2019 é que saiu, cedido ao Boa Hora.

Gaspar tem já no currículo dois campeonatos nacionais, uma Taça Challenge e já participou, ao serviço das seleções jovens, no Mundial sub-21 de 2019, bem como no Europeu de sub-20, em 2018.