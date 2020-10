O Sporting recebeu e venceu esta sexta-feira o Boa-Hora por 30-21, no jogo realizado no Pavilhão João Rocha, que abriu a sétima jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.

Os visitantes até chegaram ao intervalo em vantagem no marcador (13-14), mas o Sporting dominou na segunda parte do encontro e garantiu a vitória com um parcial de 17-7.

Francisco Tavares, do Sporting, com oito golos, foi o máximo goleador do encontro.

Desta forma, a equipa comandada por Rui Silva lidera à condição, com os 21 pontos possíveis somados.

Este domingo, disputam-se mais cinco jogos da sétima jornada e os outros dois estão agendados para domingo

7.ª Jornada

Sporting-Boa-Hora, 30-21

Sábado, 17 outubro:

FC Gaia-ABC (15h00)

Benfica-Póvoa Andebol (17h00)

Águas Santas-AA Avanca (18h00)

Boavista-ISMAI (18h00)

Sp. Horta-Madeira SAD (21h00)

Domingo, 18 outubro:

Belenenses-V. Setúbal (18h00)

FC Porto-AD Sanjoanense (18h00)