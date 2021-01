A Suíça contrariou as probabilidades e o favoritismo teórico da Islândia, vencendo os nórdicos por 20-18 esta quarta-feira, no grupo 3 - o de Portugal - da ronda principal do Mundial de andebol de 2021.

Os helvéticos, que defrontam Portugal na sexta-feira, somaram dois parciais iguais em cada parte, 10-9, para somar os dois primeiros pontos nesta fase, igualando assim a Islândia na classificação.

O desfecho influencia as contas de apuramento para a seleção orientada por Paulo Pereira, na medida em que a Islândia fica assim matematicamente arredada do apuramento. Deste modo, só França, Portugal e Noruega podem apurar-se, sendo as três seleções que vão lutar pelas duas vagas de acesso aos quartos de final.

A esta hora joga-se o França-Argélia (começou às 17 horas) e Portugal mede forças com a Noruega a partir das 19h30.