José António Silva foi confirmado, esta terça-feira, pela Federação de Andebol de Portugal (FPA), como o sucessor de Ulisses Pereira no comando técnico da seleção nacional feminina de andebol.

O técnico de 56 anos, que saiu no final de março do Águas Santas, clube que treinava desde 2018/2019, volta a um projeto no qual já esteve: entre as épocas 1989/1990 e 1996/1997, fez parte da equipa técnica das seleções jovens femininas de Portugal tendo, como principal destaque, o sexto lugar no Mundial júnior feminino, em 1997, na Costa do Marfim.

Ao longo da sua carreira, já tinha treinado o Águas Santas de 1997/1998 a 2004/2005, período em que levou os maiatos à conquista da primeira e única Taça de Portugal, em 2001. Passou depois pelo Madeira SAD em 2006/2007 e, de 2008 a 2010, orientou por três temporadas o Benfica. Nas águias, venceu a Taça da Liga, uma Supertaça, uma Taça de Portugal e foi finalista da Taça Challenge. De 2015 a 2017, orientou o Andebol Clube de Fafe.

Depois de, com Ulisses Pereira, Portugal não ter conseguido a inédita qualificação para o Europeu, o primeiro desafio de José António Silva é a fase 1 de qualificação para o Europeu 2022, na qual Portugal encontra Kosovo, Chipre e Luxemburgo, de 31 de maio a 6 de junho.