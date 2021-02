Frankis Carol, andebolista do Sporting, foi o melhor marcador do Mundial de andebol, que consagrou este domingo a Dinamarca como bicampeã do mundo.

O lateral do Qatar, nascido em Cuba, caiu logo nos quartos de final, mas ainda assim conseguiu ser o artilheiro da competição que decorreu no Egipto: festejou 58 vezes em sete jogos, com uma eficácia de 60 por cento - rematou 96 vezes.

Carol torna-se assim no primeiro jogador não-Europeu a receber a distinção desde 2005, e o primeiro asiático desde 1997.

Frankis Carol está há vários anos no Sporting: esta época leva 108 golos em 21 jogos de leão ao peito.

Frankis Marzo is with 53 goals the top scorer of the World Championship 2021.



The Cuban-born Qatari becomes the first non-European top scorer since Wissem Hmam in 2005 and the first Asian top scorer since Kyung-shin Yoon in 1997.#Egypt2021 #handball