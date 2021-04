A seleção feminina de andebol de Portugal perdeu este sábado frente à Alemanha, por 32-27, na primeira mão do play-off de qualificação para o Mundial de 2021.

Em jogo disputado no Pavilhão Municipal do Luso, Portugal chegou ao intervalo a perder por 17-10. Ainda minimizou a diferença com um parcial favorável de 17-15 na segunda parte, mas vai em desvantagem para o segundo jogo, na tentativa de um inédito apuramento para a fase final da prova.

A 25.ª edição do Mundial joga-se em Espanha, de 2 a 19 de dezembro.

O Alemanha-Portugal joga-se na terça-feira, em Hamm, às 17h30 locais (16h30 em Portugal Continental).