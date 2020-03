O torneio pré-olímpico de andebol foi adiado para junho de 2020, em dias a definir, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Andebol (IHF).

Inicialmente agendado entre 17 e 19 de abril e com Portugal inserido no grupo 2, juntamente com Tunísia, França e Croácia, a prova de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio foi adiada após «profunda reavaliação» da IHF às últimas contingências apresentadas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Também o pré-olímpico feminino, que estava agendado entre os dias 20 e 22 de março, foi suspenso igualmente para junho de 2020.

Há uma semana, o pré-olímpico tinha sido inicialmente alvo de medidas apenas na limitação de público, com a imposição de uma limitação máxima de 5 mil espetadores, em vez dos 15.600.