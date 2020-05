O andebolista internacional português Pedro Seabra terminou a ligação das três últimas épocas ao Benfica, informou esta quinta-feira o clube encarnado.

Seabra conquistou uma Supertaça e uma Taça de Portugal ao serviço do clube, num período no qual foi treinado por Carlos Resende, que também sai dos lisboetas. O atleta confessou, em declarações aos canais do clube, que a «grande mágoa» foi não ter alcançado o título de campeão nacional na Luz.

Antes do Benfica, Seabra tinha representado o São Bernardo, o Sporting e o ABC/UMinho.