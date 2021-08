Dominic Thiem, campeão em título do US Open, vai falhar a defesa do título no Grand Slam americano. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais.

«Queria dar-vos um update acerca da minha lesão. Infelizmente, vou falhar o US Open e o resto da temporada de 2021. Estou muito triste por não poder defender o meu título em Nova Iorque, mas ainda não recuperei da lesão no pulso que contraí em junho, no Mallorca Open», adiantou Thiem.

«Nas últimas seis semanas, tenho seguido conselhos médicos, usado um suporte para o pulso, e feito exercício para me manter em forma antes de voltar a treinar. A minha recuperação estava a ir muito bem, mas, na semana passada, bati uma bola e comecei a sentir dores outra vez. Fui de imediato consultar especialistas. Após alguns testes, disseram-me que o pulso precisava de mais tempo», explicou o austríaco.

O nome de Dominic Thiem junta-se ao de Roger Federer na lista de ausentes do último Major do ano.