O Sporting entrou a vencer na fase de grupos da Liga Europeia de andebol, com um triunfo épico por 29-28 sobre os suíços do Kadetten Schaffhausen, no Pavilhão João Rocha, em jogo da primeira jornada do grupo D.

Um golo de Mamadou Gassama, após uma recuperação de bola no último ataque de que a equipa helvética dispôs, ditou o resultado final a cerca de cinco segundos do final do encontro.

A equipa treinada por Ricardo Costa chegou mesmo a estar a perder por 27-28 quando faltavam sensivelmente 45 segundos para o final, ainda desperdiçou um livre de sete metros, mas conseguiu o empate e depois a cambalhota para o feliz desfecho.

Tudo isto num jogo em que a equipa verde e branca esteve a correr atrás do resultado praticamente o jogo todo e no qual foi notória alguma falta de serenidade nos momento-chave. Ainda assim, triunfo caiu para o Sporting, depois de helvéticos terem estado com cinco golos de vantagem já na segunda parte.

FICHA DE JOGO:

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting – Kadetten Schaffhausen, 29-28.

Ao intervalo: 9-12.

Sporting (29): Manuel Gaspar, Edmilson Araújo (2), Jonas Tidemand (2), Carlos Ruesga, Francisco Tavares, Jens Schongarth (3) e Josep Folquès. Jogaram ainda: Matevz Skok, Francisco Costa (6), Natàn Suárez (4), Salvador Salvador (4), Erekle Arsenashvili, Mamadou Gassama (8), Duarte Seixas e Martim Costa. Treinador: Ricardo Costa.

Kadetten Schaffhausen (28): Kristian Pilipovic, Dimitrij Kuttel (3), Jonas Schopper, Marvin Lier (2), Lukas Maros (4), Jonas Schelker (3) e Nik Tominec (3). Jogaram ainda: Samuel Zehnder (9), Torben Matzken (1), Erick Schmidt, Ephrahim Jerry (1), Philip Novak, Maximilian Gerbl (1), Zoran Markovic e Lukas Herburger (1). Treinador: Adalsteinn Eyjolfsson.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.