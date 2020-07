Marc Honoré, central da equipa de voleibol do Benfica, vai partir para a nona época no clube da Luz, a quinta consecutiva, depois desta quarta-feira ter renovado o seu vínculo ao clube por mais uma temporada.

«Estou muito feliz por continuar a jogar pelo Benfica. É o clube onde joguei mais anos e estou muito feliz por continuar a fazer parte desta família», explicou o jogador nas plataformas do clube.

O central de 36 anos, natural de Pointe-à-Pierre (Trindade e Tobago), fez questão de elogiar as condições que o Benfica proporciona e o espírito de união que se vive no balneário. «Este clube tem condições que não existem em outros lugares no mundo. Nós somos uma família, a família benfiquista, e a família do voleibol… Estou contente por continuar», acrescentou ainda Honoré.