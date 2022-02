O dérbi entre Benfica e Sporting ficou marcado por um ponto absolutamente incrível no set decisivo. Os leões pareciam estar mais perto de vencer o ponto, mas os encarnados resistiram uma e outra vez acabando por conquistá-lo.



O lance foi partilhado pelo próprio treinador das águias, Marcel Matz, nas redes sociais.



Refira-se que o jogo terminou com a vitória do Benfica por 3-2.



Veja: