O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, congratulou esta segunda-feira a comitiva portuguesa de atletismo de pista coberta, que alcançou a melhor participação de sempre em Europeus, em Apeldoorn, nos Países Baixos,

«O Presidente da República felicita a prestação de Portugal nos Campeonatos Europeus de Pista Coberta, realizados em Apeldoorn, Países Baixos, onde os nossos atletas obtiveram quatro medalhas, uma de prata e três de bronze, alcançando também a maior pontuação de sempre e a obtenção do nono lugar entre todas as seleções que participantes», pode ler-se, no site da Presidência.

Ainda na mesma nota, «Marcelo Rebelo de Sousa congratula atletas, treinadores, equipas técnicas e a Federação pela obtenção destes resultados, um sinal do elevado nível do atletismo nacional e que muito orgulha todos os portugueses».

Portugal conquistou quatro medalhas: uma de prata nos 1.500 metros por Salomé Afonso, e três de bronze, novamente por Salomé Afonso (3.000 metros), outra por Isaac Nader (nos 1.500 metros) e Auriol Dongmo, no lançamento do peso.