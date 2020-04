No Brasil, uma lutadora de MMA espancou um homem que a perseguia e mostrou-se arrependida por...«não lhe batido mais». O episódio aconteceu no último domingo, em Sinop, no estado de Mato Grosso, quando Maria Ribeiro seguia para o supermercado e se cruzou com um perseguidor sexual.

«Ele passou a masturbar-se. Chamei-lhe todos os nomes e entrei no carro para o perseguir até ao final do bairro. Quando o encontrei, desci descalça do carro e comecei a correr atrás deles. Dei-lhe dois estalos na cara, foi ao soco e tudo, dei-lhe um cruzado no queixo até ele cair. Fui para cima dele», disse a brasileira, de 27 anos, ao site Combate.com.

Maria Ribeiro estava tão transtornada com a situação que teve ser travada por uma amiga e pela cunhada, que a acompanhavam nesse momento, para conter a fúria. «Quando ele caiu ao chão, pensei: 'Vou partir o braço a este vagabundo'. Mas as pessoas começaram a segurar-me, disseram que eu perderia a razão e não me deixaram. Ele ficou com a boca a sangrar. Estou arrependida, porque não bati tanto quanto poderia ter batido», admitiu a atleta conhecida na modalidade como «Mulher Maravilha».

A Polícia Militar deteve o homem que se estava a masturbar na rua e, entretanto, já o libertou. «Se eu soubesse que ia ser solto, tinha-o espancado para ele nem conseguir andar. Essas pessoas dão nojo, porque é assim que começa. É o primeiro estágio de um violador, é assim que começa», lamentou, ainda, a lutadora de artes marciais que quis fazer justiça em nome de outras mulheres que já foram vítimas neste tipo de situações: «Já recebi muitas mensagens de outras mulheres que me têm dado ânimo. Nem quero imaginar quantas também já tiveram de passar por isto.»