A seleção nacional de futebol de praia garantiu, esta sexta-feira, a qualificação para a Superfinal da Liga Europeia, a fase final da competição, ao vencer a Alemanha por 10-1, em encontro disputado no Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré.

A equipa comandada por Márcio Narciso adiantou-se com golo de Belchior (2m), tendo Bê Martins (3m) e Rúben Brilhante (6m) aumentado para 3-0 no primeiro período. No segundo tempo, Bê Martins marcou mais dois (17m e 18m) e, no último período, Bruno Torres (29m), Pedro Mano (30m), Belchior (31m), Rui Coimbra (32m) aumentaram as contas. Marius Ebener (36m) reduziu e André Lourenço (36m) fez o resultado final.

Com este triunfo, Portugal soma seis pontos no grupo 1 de qualificação, garantindo assim a presença entre as oito nações que vão disputar o título europeu, para tentar o tricampeonato. A Ucrânia está no segundo lugar, com três pontos. Alemanha e Azerbaijão seguem sem pontos.

Portugal defronta a Ucrânia às 12h45 deste sábado, encerrando a participação neste grupo.