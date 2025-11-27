Marrocos carimbou esta quinta-feira a passagem aos quartos de final do Mundial de futsal feminino, enquanto a Argentina, que já tinha assegurado a presença na próxima fase da competição, garantiu o pleno no grupo A.

A Seleção marroquina segue em frente na prova após a vitória por uma bola diante da Polónia. Neste jogo discutia-se o segundo lugar do grupo A e consecutivamente a presença nos quartos de final. Foi o golo da marroquina Jasmine Demraoui, aos 29 minutos, que resolveu o encontro.

No outro jogo do grupo, a Seleção argentina, que já tinha garantido o primeiro lugar do grupo, mediu forças com as Filipinas. A formação sul-americana goleou o país anfitrião da competição por 5-1, depois de já ter vencido Marrocos (6-0) e a Polónia (3-2) nas rondas anteriores.

Nos quartos de final, Marrocos irá jogar com a Espanha, tricampeã da Europa que terminou em primeiro do grupo B. Já a Argentina terá de esperar pelo resultado do jogo entre a Tailândia e a Colômbia, que só entram em campo na sexta-feira, para conhecer o adversário.