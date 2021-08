Um dia após anunciar a desistência do Masters 1000 de Toronto, Rafael Nadal abdica também de disputar outro torneio da US Open Series, o Masters de Cincinnati.

A sua ausência, motivada por uma persistente lesão no pé, junta-se às de Novak Djokovic e Roger Federer, que também não competiram em Toronto, e coloca em dúvida a sua presença no último Grand Slam do ano, o US Open.