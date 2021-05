Alexander Zverev apurou-se para as meias-finais do Masters 1000 de Madrid, ao derrotar o favorito Rafael Nadal.

O tenista alemão, número seis do Mundo, havia vencido os últimos dois confrontos com o espanhol, mas nunca o tinha conseguido conseguido derrotar no pó de tijolo, onde apenas tinha conquistado um set em três encontros.

Nesta sexta-feira, Zverev não só levou a melhor sobre o cinco vezes campeão deste torneio como fê-lo em apenas dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-4. «Esta é definitivamente uma das maiores vitórias da minha carreira, especialmente por ser em terra batida contra o Rafa. É a coisas mais difícil de alcançar neste desportivo», afirmou Zverev após o encontro.

Esta derrota significa que Nadal vai cair para o terceiro lugar do ATP World Tour, por troca com o russo Daniil Medvedev, que também já foi eliminado do Masters de Madrid.