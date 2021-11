O tenista britânico Andy Murray, ex-número um mundial, desperdiçou sete «match points» e foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda do Masters 1.000 de Paris, pelo alemão Dominik Koepfer.

Depois de perder o primeiro ‘set’ por 6-4 para o 58.º do ‘ranking’ ATP, o atual 144.º da hierarquia venceu o segundo por 7-5 e, no terceiro, beneficiou de sete ocasiões para conseguir o apuramento, mas não conseguiu aproveitar nenhuma.

Murray, de 34 anos, podia ter fechado o encontro no 10.º jogo, quando, a liderar por 5-4, esteve a ganhar por 15-40 no serviço do alemão, que conquistou, então, quatro pontos consecutivos. Depois, no ‘tie break’, o britânico liderou por 6-4, 6-5, 7-6, 8-7 e 9-8, mas não conseguiu chegar ao triunfo e acabou derrotado – Koepfer aproveitou o primeiro e fechou o encontro com os parciais de 4-6, 7-5 e 7-6 (11-9), em mais de três horas.

O germânico, afastado na qualificação pelo sérvio Miomir Kecmanovic, mas integrado no quadro como ‘lucky loser’, beneficiando de uma desistência, vai jogar nos 16 avos de final com o vencedor do embate entre o francês Felix-Auger Aliassime, 11.º jogador mundial, e o italiano Gianluca Mager, 66.º, que jogam às 10 horas de terça-feira.

Murray, vencedor do US Open em 2012 e em Wimbledon em 2013 e 2016, teve entrada no quadro principal por convite, sendo que não participava no Masters 1.000 de Paris desde 2016, ano em que ganhou a prova e terminou o ano como número um mundial.