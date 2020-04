O Dunkerque, da primeira divisão francesa, anunciou a saída de Matic Suholežnik para o Benfica.

De acordo com o emblema francês, «Matic Suholežnik ainda tinha um ano de contrato com o clube», e a duração do vínculo «foi um dos motivos que o levou a rescindir contrato».

Para além disso, «o regresso do Benjamin Afgour na próxima época e o crescimento do Gabriel Nyembo foram fatores de competição adicional na posição de pivot», e que levaram ao esloveno a tomar a decisão de rescindir.

«Matic assinou contrato com o Benfica. O Dunkerque deseja-lhe a melhor das sortes em Portugal», pode ler-se na página do clube francês.



O pivot de 24 anos tem dois metros de altura e pesa 116 kilos, tendo sido chamado pela seleção eslovena para o Euro2018 de andebol.