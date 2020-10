Matt Wilkinson, surfista profissional australiano, contou com a preciosa ajuda de um drone para escapar a um eventual ataque de um tubarão.

Wilkinson estava no mar de Ballina (Nova Gales do Sul), quando foi alertado para a presença do tubarão através do altifalante do drone. O aparelho estava a ser utilizado precisamente para monitorizar os surfistas, e nas imagens foi detetado o tubarão a passar bem perto do surfista.

«Ouvi um respingo, um barulho, mas olhei e não vi nada. Foi então que o drone desceu e fui avisado de que havia um tubarão perigoso naquela zona, pelo que devia voltar à praia. Os nadadores salvadores mostraram-me depois as imagens e percebi que ele tinha estado realmente próximo. Parece que ia atacar a minha perna e mudou de ideias», referiu Wilkinson.

Veja as imagens: