Maurício Souza, jogador de voleibol internacional pelo Brasil, foi despedido da equipa que representava devido a comentários homofóbicos.

Na base da decisão esteve uma reação nas redes sociais do então jogador do Minas a uma notícia da DC Comics, empresa americana de banda desenhada que anunciou que o atual Super-Homem não terá preferência de género nas próximas histórias.

«Ah é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar», escreveu Maurício Souza no Instagram, numa publicação que era acompanhada por uma imagem do herói de banda desenhada a beijar outro homem.

Este posicionamento gerou uma enorme onda de contestação. Choveram críticas nas redes sociais, alguns colegas da equipa posicionaram-se publicamente contra Maurício Souza e os principais patrocinadores do Minas emitiram notas oficiais de repúdio para com o comportamento do atleta.

Maurício Souza gravou um vídeo nesta quarta-feira, numa altura em que já estava a ser fortemente criticado, mas a tentativa de retratação não só terá chegado demasiado tarde, como a aparente ausência de arrependimento terá sido a gota de água. O jogador de 33 anos pediu desculpas a quem se sentiu ofendido, mas vincou ter emitido uma opinião sobre algo que defendia. «Apenas defendi aquilo em que acredito e coloquei uma opinião em cima disso. Obrigado a todos os que me apoiaram e que pensam como eu. Vi hoje que não estou sozinho nesta luta. Que eu não quero que seja luta: quero que seja opinião.» Maurício negou ser homofóbico e frisou que ao longo da carreira jogou com vários homossexuais e que sempre os respeitou.

«Estou a passar por dificuldades e talvez venha a sair da equipa por conta de uma opinião e talvez essa vossa vontade seja acatada. Hoje não podemos dar a nossa opinião sobre nada», disse ainda no mesmo dia em que o Minas Ténis Clube anunciou a decisão de pôr termo ao contrato do jogador, que estava suspenso.

Douglas Souza, voleibolista que jogou com Maurício na seleção brasileira e que se assumiu homossexual, congratulou-se com a decisão. «Homofobia não é opinião. Grande dia!», escreveu no Twitter.