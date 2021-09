O português Miguel Oliveira, da KTM Factory Racing, terminou hoje na 22.ª posição o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de São Marino de MotoGP.

O piloto português viu o seu dia de trabalho afetado pela chuva que caiu na parte final da primeira sessão e na segunda, terminando com o tempo de 1.34,026 minutos, a 1,360 segundos do mais rápido do dia, o espanhol Maverick Viñales, da Aprilia.

A primeira sessão do dia teve início com a pista ainda seca, pelo que os pilotos começaram por montar os pneus médios, deixando os macios (mais rápidos) para o final da sessão. A cerca de 12 minutos do final, um aguaceiro que se transformou em dilúvio obrigou os pilotos a regressarem às boxes.

A sessão da tarde já foi disputada com o piso molhado, o que provocou algumas quedas, como a do espanhol Iker Lecuona, da KTM Tech3, que saiu a coxear.

Nesta, Miguel Oliveira foi o sexto mais rápido, a 1,137 segundos do francês Johan Zarco, da Pramac, mas o facto de a sessão ter sido disputada com o piso molhado fez com que os pilotos não melhorassem os seus tempos, com o português a ser nove segundos mais lento do que de manhã.

Assim, no cômputo do dia, Oliveira é 22.º, enquanto a tabela é liderada por Maverick Viñales, com 0,080 segundos de vantagem sobre Joan Mir e 0,135 sobre o italiano Francesco Bagnaia, da Ducati.

Os treinos livres prosseguem no sábado, com mais duas sessões, seguindo-se a qualificação para a corrida de domingo, a 14.ª da temporada.

Miguel Oliveira chega a esta jornada na nona posição do campeonato, com 87 pontos.