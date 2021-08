A equipa de fábrica da Yamaha, a Monster Energy Yamaha, decidiu suspender Maverick Viñales por «operação irregular» da mota por parte do piloto no Grande Prémio da Estíria. Viñales falha, assim, o Grande Prémio da Áustria, que começa já nesta sexta-feira no Red Bull Ring.

«A conclusão da Yamaha é que as ações do piloto (Maverick Viñales) poderiam ter causado danos significativos ao motor da sua mota, o que, por seu turno, poderia ter constituído um sério risco à sua integridade física, bem como à dos restantes pilotos», pode ler-se num comunicado da equipa, no seu site oficial.

«Decisões relativas a futuros Grandes Prémios serão tomadas após uma análise mais detalhada da situação e mais conversações entre a equipa e o piloto», conclui a marca japonesa.

Viñales teve um bom início de corrida no GP da Estíria, mas na segunda largada, após um acidente entre Dani Pedrosa e Lorenzo Savadori, o piloto deixou a mota ir abaixo e foi forçado a partir do pit lane. Durante a corrida, o espanhol reportou inúmeros problemas, como uma embraiagem queimada, mensagens irregulares no dashboard e um pneu danificado, antes de abandonar a uma volta do fim.