O líder do mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, e o monegasco Charles Leclerc vão partir do final da grelha na corrida do Grande Prémio da Rússia, marcada para o próximo domingo às 13h00.

O holandês da Red Bull e o piloto da Ferrari viram ser instalados novos componentes nas unidades motrizes dos respetivos carros, tendo sido castigados pelo colégio de comissários.

Verstappen junta esta punição aos três lugares de penalização na grelha de partida, recebidos após o Grande Prémio de Itália, em sequência da colisão com Lewis Hamilton.