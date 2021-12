O base Ja Morant foi um dos protagonistas da noite de quarta-feira na liga norte-americana de basquetebol, ao brilhar com 41 pontos, além de dez ressaltos e duas assistências, na vitória dos Memphis Grizzlies sobre os Los Angeles Lakers, por 104-99.

Entre os outros jogos, os Phoenix Suns não desperdiçaram a derrota do dia anterior do Golden State Warriors, venceram os Thunder por 115-97 e igualaram a equipa de Stephen Curry e companhia no topo da conferência Oeste, na percentagem de vitórias (27 triunfos, sete derrotas).

Os Sacramento Kings, sem Neemias Queta, venceram os Mavericks pela margem mínima (95-94).