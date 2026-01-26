Depois da polémica, a renovação. Mikita Vailupau, ponta bielorrusso de 30 anos, prolongou o vínculo que o liga ao Benfica até 2028, praticamente dois meses depois de ter responsabilizado os dirigentes do clube português por ter ficado retido na Sérvia após um compromisso com a sua seleção. «Não trataram do visto para mim e para a minha mulher», lamentou o jogador, em novembro.

Ultrapassado o problema, Vailupau acertou a continuidade na Luz, aonde chegou, no início desta época, proveniente dos húngaros do Veszprém.

O internacional bielorrusso apontou 79 golos nas 11 ocasiões em que foi chamado a jogo pelo treinador do Benfica, esta temporada.

«É um grande clube, com uma grande história e com muitos fãs espalhados pelo mundo. É um enorme prazer e sinto-me orgulhoso por continuar a ser uma águia nos próximos dois anos», revelou o jogador, à BTV.

«Temos grandes objetivos pela frente. Tenho jogado muito e sinto a confiança dos treinadores e dos colegas. Eles confiam em mim, eu confio neles e tento sempre dar o meu melhor, especialmente em casa, para fazer sorrir as crianças que vêm ao pavilhão ver a nossa magia, por assim dizer», acrescentou.