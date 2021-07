Adrián Alonso Pereira, mais conhecido como Pola, é reforço para a equipa de futsal do Sporting de Braga em 2021/2022.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o duas vezes campeão europeu de clubes pelo Inter Movistar e campeão europeu de seleções por Espanha, tinha uma proposta dos minhotos, que oficializaram a aquisição esta quarta-feira.

Pola, de 33 anos, passou as últimas dez temporadas no Inter Movistar, onde foi capitão e colega de equipa do português Ricardinho. Venceu a Liga dos Campeões em 2017 e em 2018, já depois do Euro 2016 por Espanha. Além disso, somou 17 títulos nacionais pelo Inter: seis campeonatos, quatro Taças, cinco Supertaças e duas Taças do Rei. Começou o percurso profissional nos galegos do Redondela, com 16 anos, em 2003. Em 2005, mudou-se para o Lobelle Santiago, onde conquistou o seu primeiro título, a Taça de Espanha.

O ala internacional espanhol é o primeiro reforço confirmado para os comandados de Bruno Guimarães e fica assim mais perto de casa, uma vez que é natural de Vigo, cidade galega que dista pouco mais de uma hora de Braga.

Além de Pola, mais caras novas sonantes podem estar a caminho de Braga, uma vez que os ex-Benfica Tiago Brito e Fábio Cecílio também viram ser-lhes apresentadas propostas para o regresso aos bracarenses.