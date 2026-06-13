OFICIAL: Carlos Martingo é o novo treinador da equipa de andebol do FC Porto
Antigo adjunto de Magnus Andersson sucede ao sueco no banco dos dragões
Antigo adjunto de Magnus Andersson sucede ao sueco no banco dos dragões
O treinador Carlos Martingo, que desempenhava a função de adjunto do sueco Magnus Andersson, foi promovido ao comando técnico da equipa de andebol do FC Porto, tendo rubricado um contrato válido até 2028.
«Carlos Martingo vai assumir a função de treinador principal da equipa de andebol do FC Porto em 2026/27. O técnico assinou um contrato válido por duas temporadas, até 2028, e contará com Tiago Rocha, antigo pivô hexacampeão pelo clube e atual timoneiro dos sub-18, como adjunto», informaram os dragões.
O novo treinador do FC Porto, de 47 anos, que representou os azuis e brancos como jogador (tendo-se sagrado, inclusive, campeão nacional), iniciou a carreira nos bancos em 2010, nos sub-20, acumulando com o cargo de adjunto do sérvio Ljubomir Obradović, contribuindo para o quarto e quinto títulos do inédito heptacampeonato, antes de sair para orientar o Avanca.
Carlos Martingo regressou ao FC Porto em abril de 2018, na sequência da saída do dinamarquês Lars Walther, para liderar a equipa portuense nos últimos sete jogos da fase final do campeonato de 2017/18, e, partir da época seguinte, passou a integrar a equipa técnica de Magnus Andersson.
Como adjunto do treinador sueco, Carlos Martingo «teve um papel fundamental para a conquista da primeira dobradinha da história e de quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e duas Supertaças a nível nacional, além de ter sido um dos responsáveis pelas notáveis campanhas europeias que elevaram o nome do FC Porto na Europa».
Em janeiro de 2024, passou pelo comando técnico dos suecos do Onnereds, tendo regressado no início de 2024/2025 para voltar a desempenhar, nas duas últimas temporadas, a função de adjunto de Magnus Andersson, na segunda passagem do treinador sueco pelo FC Porto.
«Todos os adeptos vão gostar de ver a equipa a jogar, pois a atitude de lutar para vencer todos os jogos será ainda mais potenciada», afirmou o novo técnico dos dragões, que também foi selecionador de vários escalões de formação das seleções portuguesas, «contributo que terminará após o Europeu de sub-20», em julho.