O treinador Carlos Martingo, que desempenhava a função de adjunto do sueco Magnus Andersson, foi promovido ao comando técnico da equipa de andebol do FC Porto, tendo rubricado um contrato válido até 2028.

«Carlos Martingo vai assumir a função de treinador principal da equipa de andebol do FC Porto em 2026/27. O técnico assinou um contrato válido por duas temporadas, até 2028, e contará com Tiago Rocha, antigo pivô hexacampeão pelo clube e atual timoneiro dos sub-18, como adjunto», informaram os dragões.

O novo treinador do FC Porto, de 47 anos, que representou os azuis e brancos como jogador (tendo-se sagrado, inclusive, campeão nacional), iniciou a carreira nos bancos em 2010, nos sub-20, acumulando com o cargo de adjunto do sérvio Ljubomir Obradović, contribuindo para o quarto e quinto títulos do inédito heptacampeonato, antes de sair para orientar o Avanca.

Carlos Martingo regressou ao FC Porto em abril de 2018, na sequência da saída do dinamarquês Lars Walther, para liderar a equipa portuense nos últimos sete jogos da fase final do campeonato de 2017/18, e, partir da época seguinte, passou a integrar a equipa técnica de Magnus Andersson.

Como adjunto do treinador sueco, Carlos Martingo «teve um papel fundamental para a conquista da primeira dobradinha da história e de quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e duas Supertaças a nível nacional, além de ter sido um dos responsáveis pelas notáveis campanhas europeias que elevaram o nome do FC Porto na Europa».

Em janeiro de 2024, passou pelo comando técnico dos suecos do Onnereds, tendo regressado no início de 2024/2025 para voltar a desempenhar, nas duas últimas temporadas, a função de adjunto de Magnus Andersson, na segunda passagem do treinador sueco pelo FC Porto.

«Todos os adeptos vão gostar de ver a equipa a jogar, pois a atitude de lutar para vencer todos os jogos será ainda mais potenciada», afirmou o novo técnico dos dragões, que também foi selecionador de vários escalões de formação das seleções portuguesas, «contributo que terminará após o Europeu de sub-20», em julho.