OFICIAL: Jota González deixa comando da equipa de andebol do Benfica
Treinador espanhol orientava as águias há três anos, período durante o qual não conquistou qualquer título
Treinador espanhol orientava as águias há três anos, período durante o qual não conquistou qualquer título
Chegou, enfim, a oficialização da saída de Jota González, treinador espanhol de 54 aos que orientou a equipa masculina de andebol do Benfica nas últimas três temporadas.
O adeus às águias há muito que era antecipado, mas só ganhou contornos oficiais com o fecho da temporada, que terminou com a final da Taça de Portugal perdida, no prolongamento, para o Sporting.
Nos três anos que passou na Luz, Jota González não conquistou qualquer título, numa era marcada pelo domínio hegemónico dos leões.
O treinador espanhol, recorde-se, é também o selecionador da Polónia, um dos adversários de Portugal na primeira fase do Mundial de andebol, agendado para janeiro de 2027, na Alemanha. Argélia e Ilhas Faroé são os restantes adversários de portugueses e polacos no Grupo F.