Lewis Hamilton vai sair da 'pole position' no Grande Prémio da Hungria. O piloto britânico foi o mais rápido numa qualificação que teve o companheiro da Mercedes Valteri Bottas no segundo lugar e Lance Stroll, da Racing Point, no terceiro.

O atual campeão do mundo obteve a 90.ª 'pole position' da carreira, com as duas primeiras linhas de partida a serem ocupadas por motores Mercedes: Sergio Perez, da Racing Point, foi quarto.

A Ferrari fez quinto e sexto lugar com Sebastian Vettel e Charles Leclerc, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, foi sétimo.