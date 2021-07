Miguel Ângelo (na foto), Bruno Cintra, Cássio, Fábio Neves, Hebbert Bolt e Nicolás Lachaga não vão fazer parte do plantel de futsal do Sporting de Braga para 2021/2022, confirmou esta segunda-feira o clube minhoto, em comunicado.

«O SC Braga informa que os jogadores Bruno Cintra, Cássio, Fábio Neves, Hebbert Bolt, Miguel Ângelo e Nicolás Lachaga não farão parte do plantel da equipa sénior de futsal na próxima temporada», anunciaram os bracarenses.

Cintra, ala brasileiro de 27 anos, era o que há mais épocas estava nos minhotos: cinco consecutivas. Miguel Ângelo, internacional português de 27 anos, esteve uma época no Sp. Braga, onde chegou oriundo do Benfica. Já Cássio, brasileiro de 33 anos, também finda uma passagem considerável pelo clube, que representou quatro épocas. Já o português Fábio Neves, 20 anos, encerra um capítulo de duas épocas no Sp. Braga. O brasileiro Bolt (28 anos) e o argentino Lachaga (26 anos) terminam a ligação ao clube ao fim de um ano.