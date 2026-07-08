Miguel Maria não vai continuar na equipa de basquetebol do FC Porto. O clube azul e branco confirmou, ao final da manhã desta quarta-feira, a saída do internacional português.

«Miguel Maria Cardoso não vai continuar a integrar o plantel de basquetebol do FC Porto na temporada 2026/27», refere o clube azul e branco, em nota oficial no seu site.

O base de 33 anos fez parte da equipa que se sagrou campeã nacional em 2025/26, tendo conquistado o título pelo seu clube do coração. Na sua segunda passagem pelo clube, ao qual voltou em 2022, também venceu a Supertaça em 2024 e a Taça de Portugal em 2024 e em 2025.

Antes, já tinha feito parte das conquistas de uma Liga, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça na sua primeira passagem pelo clube, entre 2010/11 e 2011/12.

Do seu palmarés a nível nacional, Miguel Maria também conta com uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça pelo Sporting, em 2021/22.