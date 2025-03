O central Miguel Martins está entre os convocados da seleção portuguesa de andebol para os dois jogos com a Polónia, de qualificação para o Euro2026. Trata-se de um regresso à equipa nacional, depois de ter sido ilibado num controlo antidoping positivo, que o afastou do Mundial.

Três semanas depois de ser autorizado a voltar à competição e aos treinos, com efeitos imediatos, levantada a suspensão provisória recebida em janeiro, na véspera da estreia nacional no Mundial, por alegada violação das regras de antidopagem, o jogador do Aalborg (Dinamarca) - e reforço do Dínamo Bucareste para 2025/26 - é um dos 18 convocados do selecionador Paulo Jorge Pereira.

Além do central, os laterais Gabriel Cavalcanti e Joaquim Nazaré e os pivôs Fábio Silva e Daymaro Salina são as novidades em relação ao Mundial, no qual Portugal foi 4.º classificado, obtendo o melhor resultado de sempre em fases finais de grandes provas.

De fora ficaram Francisco Costa, melhor jogador jovem do Mundial e lesionado por tempo indeterminado, além Victor Iturriza, Fábio Magalhães, Salvador Salvador e Alexandre Cavalcanti, num «contexto muito desfavorável» para o selecionador.

«Esta é, talvez, a convocatória mais difícil desde que assumi a seleção»

«Há anos que tem sido recorrente o facto de ter de alterar a convocatória habitual nestas fases de qualificação. Esta é talvez a convocatória mais difícil de fazer desde que assumi a seleção em 2016, porque poderemos estar a falar de até oito indisponíveis, pois há dois atletas presentes na convocatória que ainda estão em processo de avaliação. Ainda que saibamos que há um conjunto de atletas que garante sempre que sejamos competitivos, estamos a exigir a jovens que qualifiquem Portugal para Europeus e Mundiais», disse Paulo Jorge Pereira, citado pela Lusa.

Portugal inicia o estágio na segunda-feira, em Lisboa. Os dois jogos com a Polónia, da 3.ª e 4.ª jornadas do Grupo 8 de qualificação rumo ao Euro2026, jogam-se a 13 de março em Gdansk e a 16 de março em Odivelas.

À procura da nona presença, a quarta seguida em Europeus, Portugal lidera o Grupo 8 da segunda fase de apuramento, com quatro pontos. Segue-se a Polónia (2.º lugar, três pontos), Israel (3.º com um) e Roménia (4.º sem pontos).

A 17.ª edição do Europeu de andebol joga-se de 15 de janeiro a 1 de fevereiro de 2026. É uma organização conjunta entre Suécia, Dinamarca e Noruega. Os três anfitriões e a campeã continental França já estão entre as 24 seleções apuradas e juntam-se-lhes os dois primeiros colocados dos oito grupos de qualificação e os quatro melhores terceiros.