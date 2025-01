O andebolista Miguel Martins está nas bocas do mundo após ter sido suspenso preventivamente de toda a atividade desportiva devido a um caso positivo de doping. Está proibido de competir ou treinar, tanto no clube como na Seleção Nacional.

A notícia foi confimada através de um comunicado da Federação Portuguesa de Andebol, na sequência «de um processo instaurado pela unidade de antidoping da EHF, relacionado com alegadas violações de normas de dopagem pelo atleta, na sequência de controlo realizado no âmbito dos trabalhos da Seleção Nacional A», referiu a entidade.

Através das redes sociais, Miguel Martins, atleta do Aalborg, reagiu à decisão sublinhando o choque que sentiu ao saber das sanções.

«Fiquei profundamente chocado com esta informação e farei tudo o que estiver ao meu alcance para provar que sempre agi e continuarei a agir de acordo com os valores do desporto», começa por escrever o atleta.

«Peço a vossa a compreensão para o facto de, por enquanto, não poder fazer mais nenhuma declaração sobre este assunto», conclui Miguel Martins.

Um dos grandes nomes da Seleção Nacional fica assim fora das opções no dia em que Portugal se estreia no Mundial de andebol. A FPA adianta que «o atleta exerceu a sua defesa, apresentando no processo, com o apoio da FAP, todos os elementos considerados por adequados ao esclarecimento da situação ocorrida.»