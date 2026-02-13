O português José Cabeça foi, esta sexta-feira, 99.º classificado na prova de 10 quilómetros estilo livre de esqui de fundo dos Jogos de inverno Milão-Cortina, vencida pelo norueguês Johannes Klaebo, que igualou o recorde de medalhas de ouro olímpicas.

José Cabeça completou a distância em 27.00,8 minutos, mais 6.24,6 minutos do que o Klaebo, vencedor da prova disputada em Tesero com o tempo de 20.36,2 minutos, batendo por 4,9 segundos o francês Mathis Desloges e por 14 segundos o compatriota Einar Hedegart, que conquistaram a medalha de prata e de bronze, respetivamente.

O português, que esperava melhorar «por larga margem» o 88.º posto que tinha conseguido há quatro anos em Pequim, viu a sua prestação condicionada devido a uma queda sofrida no início da prova.

«Na primeira curva mais rápida tive uma queda mais ou menos a 50 quilómetros/hora. Fui catapultado com o peito para a parte dura da pista, no interior da curva. Infelizmente, caí e fiquei cerca de 20, 30 segundos a tentar voltar a conseguir respirar. Depois disso, tentei dar o máximo para conseguir recuperar», explicou José Cabeça, citado pelo Comité Olímpico de Portugal.

Quanto ao vencedor, Johannes Klaebo, conquistou o terceiro título em Milão-Cortina 2026 e igualou o recorde de oito medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de inverno, na posse também dos compatriotas Marit Bjoergen, Bjoern Daehlie e Ole Einar Bjoerndalen.

Klaebo dispõe ainda de três oportunidades, nas atuais olimpíadas, para se isolar na liderança desse ranking.