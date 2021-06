Apesar dos 35 pontos de Khris Middleton e dos 33 de Giannis Antetokounmpo, o jogador decisivo dos Bucks frente aos Nets (86-83) foi Jrue Holiday.



A 16 segundos do final da partida, Holiday rodou sobre Bruce Brown e marcou, colocando a equipa da casa a vencer por um ponto. Até final, os Bucks ainda conseguiriam fazer mais dois pontos da linha de lance livre e garantiam a primeira vitória nesta série do play-off (2-1).



Por outro lado, Kevin Durant foi o melhor jogador da equipa de Steve Nash com 30 pontos, seguido de Irving que anotou 22.



No outro jogo desta madrugada, os Utah Jazz bateram novamente os LA Clippers, desta feita por 117-111.



Liderada por Donovan Mitchell, a formação da casa chegou ao intervalo a vencer por 13 pontos de diferença: 66-53. O «Spida» fez 37 pontos e foi a figura do encontro, embora Clarkson tenha estado muito eficaz do tiro exterior (seis em nove).



Reggie Jackson foi o melhor jogador dos Clippers (chegou a ter uma série de 12 pontos seguidos) e saiu de Utah com 29 pontos, mais dos do que Paul George, o segundo melhor marcador da equipa.



A série joga-se agora em Los Angeles com os Clippers em desvantagem por 2-0.