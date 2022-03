O lutador de MMA Conor McGregor foi detido na terça-feira em Dublin devido a condução perigosa. O irlandês foi libertado sob fiança e de acordo com o jornal The Independent o seu Bentley Continental GT, no valor de cerca de 160 mil euros, foi apreendido pela polícia.

O mesmo jornal revela que McGregor foi sujeito a testes de álcool e drogas, mas não foram detetados estupefacientes ou álcool no organismo do lutador de 33 anos.

Aquele que em 2021 foi o atleta mais bem pago do mundo foi libertado sob uma fiança de 1.000 euros e será presente a tribunal no próximo mês, ele que já havia sido condenado em 2017 por excesso de velocidade.

Veja o momento em que McGregor é mandado para pela polícia.