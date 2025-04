E vão 15 títulos de campeão espanhol consecutivos para o Barcelona no andebol! Os catalães fecharam as contas da Liga, ainda com quatro jogos por realizar, com um triunfo por 39-25 frente ao Anaitasuna, penúltimo classificado da prova.

O internacional português Luís Frade contribuiu com dois para o triunfo dos Blaugrana, tendo convertido os dois remates que fez na partida.

«É um título importante. No começo da temporada podia parecer que ele estava garantido, mas cada jogo é um desafio. É por isso que o grupo dá tanta importância a esta vitória. Embora a Liga parecesse praticamente decidida pela boa primeira metade da temporada que fizemos, as surpresas podem acontecer e temos de estar preparados para tudo», comentou o treinador do Barcelona, Carlos Ortega, no final do jogo.

O Barça conquistou a Liga espanhola pela 32.ª vez no seu historial, a 15.ª consecutiva, uma hegemonia impressionante num país com grande tradição na modalidade.

Esta época, os catalães já tinham vencido a Supertaça Ibérica – bateram o Sporting na final por 38-33 – e a Taça de Espanha, estando ainda na corrida pela conquista da Liga dos Campeões.