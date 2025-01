A jogar perante mais de 15 mil adeptos, que encheram a Arena de Zagreb, a Croácia derrotou a França (31-28) e volta a uma final de um Mundial de andebol, 16 anos depois. A restante vaga será discutida, esta sexta-feira (19:30), por Portugal e Dinamarca, em Baerum, na Noruega.

Campeã do Mundo em 2003, curiosamente numa edição disputada em Portugal, a seleção croata arrancou com tudo no duelo com os gauleses. Empolgada com o «calor» vindo da bancada, ao intervalo já vencia por sete golos de diferença (18-11).

Na segunda parte, o guarda-redes Dominik Kuzmanovic personificou a resistência defensiva da Croácia, ao conseguir 15 defesas, em 34 remates dos franceses, pese embora a mira calibrada de Dika Mem, o melhor marcador do jogo com oito golos.

Os croatas foram capazes de gerir a vantagem até final, fechando o encontro com um triunfo por 31-28. Zvonimir Srna, com sete golos em 11 remates, foi eleito o MVP do jogo.

A final do Campeonato do Mundo de andebol, organizado por Croácia, Noruega e Dinamarca, está agendada para o próximo domingo, em Oslo.