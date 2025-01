Dinamarca, França e Alemanha são as primeiras seleções apuradas para os quartos de final do Mundial de andebol, objetivo que Portugal pode carimbar, esta sexta-feira (14h30), em caso de triunfo frente à Espanha.

No Grupo I da «main round», dinamarqueses e alemães, impulsionados pelas exibições seguras dos seus guarda-redes (Emil Nielsen defendeu 23 e Andreas Wolff 18) selaram a qualificação com triunfos convincentes frente a Suíça e Itália, respetivamente, por 39-28 e 34-27. No restante jogo do grupo, a República Checa derrotou a Tunísia por 32-26.

No que toca ao Grupo II, a França, vice-campeã mundial e campeã europeia em título, selou o apuramento com um triunfo por 35-28 sobre os Países Baixos. Os neerlandeses continuam na corrida pelo segundo lugar, juntamente com a Hungria, que na segunda jornada bateu a Áustria (29-26), e a Macedónia do Norte, que derrotou o Qatar por 39-34.

O Mundial de andebol decorre na Croácia, Dinamarca e Noruega até ao dia 2 de fevereiro.