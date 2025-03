Kibiwott Kandie, ex-recordista mundial da meia maratona, rejeitou ser submetido a um controlo antidoping e foi suspenso pela Unidade de Integridade do Atletismo (UIA), que o acusa de «evitar, recusar ou não se submeter à coleta de amostras». O atleta queniano, de 28 anos, incorre numa pena que pode chegar aos quatro anos de interdição.

O maratonista chegou a deter a melhor marca do mundo na meia maratona (57.32 minutos), alcançada em Valência, no ano de 2020. Entretanto foi ultrapassado pelo ugandês Jacob Kiplimo (57.31 minutos, em 2021, em Lisboa, e 56.42 minutos, em 2025, em Barcelona) e pelo etíope Yomif Kejelcha (57.30 minutos, em 2024, em Valência).

O caso de Kibiwott Kandie é apenas mais um de um rol extenso de suspensões de atletas quenianos por parte da UIA, que englobam o antigo recordista mundial dos 600 metros em pista coberta, Michael Saruni, e Rhonex Kipruto, recordista internacional nos 10 quilómetros em estrada.

Saruni foi suspenso por quatro anos por ter pedido a uma pessoa parecida com ele que se submetesse a um controlo antidoping durante as provas seletivas do Quénia para o Campeonato do Mundo e para os Jogos da Commonwealth, em Nairobi, em 2022.

Quanto a Kipruto encontra-se suspenso até maio de 2029 depois de o tribunal disciplinar da UIA ter encontrado «irregularidades no seu passaporte biológico resultantes de doping».