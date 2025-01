Vitória notável do FC Porto, na Turquia, frente ao Tofas Bursa, por 82-90, que deixa tudo em aberto quanto ao apuramento para a fase a eliminar da FIBA Europe Cup. Na última jornada do Grupo K, os portistas defrontam os gregos do Marousi, no dia 5 de fevereiro.

Obrigado a vencer para continuar a acalentar esperanças em seguir em frente na prova, de preferência por oito ou mais pontos pelo confronto direto com o Tofas (no Dragão Arena os turcos ganharam por 87-95), o FC Porto arrancou bem na partida e, no fim do primeiro período, liderava por 20-25, com Marble a contribuir com nove pontos.

O Tofas Bursa abriu o segundo período com um parcial de 11-0, passando a liderar por 31-25, mas os «dragões», mesmo sem Phil Fayne nem Max Landis, reequilibraram o marcador de pronto e até chegaram a passar novamente para a frente. Porém, em virtude de uma queda acentuada na eficácia do lançamento, ao intervalo perdiam por quatro pontos (49-45).

Encostado à parede, o FC Porto deu uma prova de vida no arranque da segunda parte. A meio do terceiro quarto, um triplo de Wes Washpun devolveu a vantagem no marcador aos «dragões» (55-56) que, a dois minutos do fim do período, ganhavam por nove pontos (56-65).

Um impressionante parcial de 11-25 permitia aos portistas encarar o período decisivo com dez pontos de vantagem (60-70), com Washpun e Toney Douglas inspirados no jogo exterior (três triplos convertidos por cada um).

A vantagem dos portistas esticou até aos 20 pontos, sendo que o Tofas Bursa demorou praticamente seis minutos para converter o primeiro cesto no quarto período, numa altura em que o «dragão» já estava longe no placard (63-80).

Embalados pelo apoio dos adeptos, os turcos fizeram o esperado, foram à luta, iniciando uma recuperação que os fez encurtar a diferença para os seis pontos (78-84), à entrada do último minuto.

Ciente de que a vantagem que detinha não era suficiente para ficar em vantagem no confronto direto com o Tofas Bursa no Grupo K, o FC Porto ganhou uma vida extra com um tripo de Williams (80-87) e, a 35 segundos do fim, vencia mesmo por oito pontos (80-88).

Com 18,3 segundos por se jogar, Washpun foi para a linha de lance livre, converteu ambas as tentativas, e deixou os portistas a vencer por 80-90. Reed converteu o ataque seguinte do Tofas, com os «dragões» a disporem ainda de 7,4 segundos para desenhar o último ataque, só que Bankston «abafou» o lançamento de Marble.

Wes Washpun, com 25 pontos e cinco assistências, e Marble, com 21 pontos, destacaram-se nos portistas, que somaram uns impressionantes 14 roubos de bola.

No domingo, o FC Porto volta às lides domésticas para defrontar o Vitória, em Guimarães (19:00), para a 14.ª jornada da fase regular da Liga portuguesa de basquetebol.