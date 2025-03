Tadej Pogacar venceu pela terceira vez a clássica italiana Strade Bianche, na Toscânia, depois de ter sofrido uma queda aparatosa, a 50 quilómetros do fim, quando seguia no grupo da frente, que lhe deixou marcas visíveis no corpo.

O esloveno da UAE Emirates decidiu voltar à corrida, beneficiou do desportivismo de Thomas Pidcock (Q36.5), que esperou por ele após a queda, e, a 19 quilómetros do fim, encetou uma fuga que se revelaria decisiva para conquistar a corrida, em 5:13.59 horas.

«Desfrutei até à linha de meta. Agora, a adrenalina passou e começo a sentir muita dor. Não é a melhor forma de ganhar uma corrida, mas uma vitória é uma vitória. Vamos esperar que não seja pior do que parece», disse Pogacar, após a prova.

Sobre o momento da queda, explicou que foi «demasiado rápido» numa curva mais apertada. «Conheço esta estrada muito bem. Já a percorri umas 20 vezes na minha vida, mas, às vezes, erramos o cálculo. Simplesmente, escorreguei», completou.

O triunfo de Tadej Pogacar permitiu-lhe igualar de Fabian Cancellara (2008, 2012 e 2016) como o ciclista mais bem-sucedido na Strade Bianche.