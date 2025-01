Figura importante na história do andebol português, Carlos Resende vê o apuramento, inédito, da seleção nacional para os quartos de final de um Mundial de andebol como um «feito fantástico».

«A equipa está de parabéns. Envio um grande abraço para o selecionador Paulo Jorge Pereira e para toda a equipa de trabalho. Já o tínhamos feito noutros jogos, mas hoje ficou patente que Portugal e os nossos jogadores estão ao nível do que melhor há no mundo do andebol. Parabéns a toda a equipa, têm sido fantásticos», disse o antigo jogador de FC Porto, Benfica e ABC, que representou a seleção nacional em 250 ocasiões.

Carlos Resende, hoje com 53 anos, lembrou que Portugal «nunca tinha ganho à Espanha nem esteve nos quartos de final» de um Campeonato do Mundo e mostrou-se confiante para um eventual duelo com a Alemanha, o mais provável adversário dos portugueses na próxima fase do torneio: «Não é nenhum papão».

Apesar de Diogo Rêma, guarda-redes que orientou no FC Gaia e no FC Porto, ter sido eleito o melhor em campo no duelo ibérico desta sexta-feira, Carlos Resende sublinha que «é impossível vencer um adversário do nível da Espanha com apenas um jogador bem». «O Diogo deu uma ajuda preciosa, com fantástica eficácia, mas, mais uma vez, Portugal valeu pelo seu conjunto, por aquilo que todos produziram em campo. Isso é que é de destacar», completou, à agência Lusa.

Portugal carimbou o passaporte para os quartos de final do Mundial de andebol com um triunfo, por 35-29, frente à Espanha. Na última jornada do Grupo III da «main round», a seleção nacional mede forças com o Chile (domingo, 14:30). O torneio decorre até 2 de fevereiro, na Croácia, Dinamarca e Noruega.