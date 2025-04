O homem que atirou uma garrafa cheia com água na direção do ciclista neerlandês Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), a 33 quilómetros do fim da Clássica Paris-Roubaix deste domingo, entregou-se à polícia belga. Não é ainda conhecida a identidade do agressor.

Um porta-voz do Ministério Público da Flandres Ocidental, citado pelo jornal local Het Nieuwsblad, confirmou que o homem, aparentemente arrependido do ato cometido, se apresentou voluntariamente perante as autoridades.

O incidente não impediu Van der Poel de vencer o Paris-Roubaix pela terceira vez na carreira. No final da corrida, o ciclista mostrou-se indignado com o episódio. «Isto é uma tentativa de homicídio, é inaceitável. Era uma garrafa cheia, pesava meio quilo e eu seguia a 40 quilómetros por hora. É como levar uma pedrada no rosto. Doeu muito. Espero que possamos identificar a pessoa e processá-la», comentou o neerlandês.

A corrida, que se desenrola no norte de França, perto da fronteira com a Bélgica, tem sido pródiga em episódios polémicos envolvendo Van der Poel e espectadores. No ano passado, uma pessoa atirou um boné para as rodas da bicicleta do neerlandês, felizmente sem consequências para o ciclista.

Também em 2024, mas na Volta a Flandres, Van der Poel foi atingido por um copo de cerveja, arremessado da zona destinada ao público. Em março deste ano, um adepto cuspiu na direção do neerlandês durante o E3 Saxo Classic, que também se disputa em território belga e que o ciclista da Alpecin-Deceuninck venceu.