O segundo dia de testes, no Bahrein, tendo em vista a temporada 2025 do Mundial de Fórmula 1, foi dominado pelo espanhol Carlos Sainz (Williams), que completou o maior número de voltas ao circuito (127) e assinou o tempo mais rápido da sessão (1:29.348 minutos).

Sainz fechou o dia, marcado pela chuva, à frente dos dois Ferraris – Lewis Hamilton (+0.031 segundos) e Charles Leclerc (+0.083 segundos) –, equipa que representou entre 2021 e 2024. O campeão do mundo, Max Verstappen, não saiu para a pista, devido a problemas nos Red Bull.

