O último dia de testes no Bahrein, com vista à nova temporada de Fórmula 1, ficou marcado por um episódio insólito.

A sessão teve de ser interrompida depois de um autocarro ter “invadido” a pista, obrigando à exibição da bandeira vermelha pela organização da sessão.

No que toca aos veículos autorizados a percorrer o Circuito Internacional do Bahrein, George Russel (Mercedes) assinou o tempo mais rápido do dia (1:29.545 minutos), ficando à frente de Max Verstappen (Red Bull, +0.021 segundos) e Alexander Albon (Williams, +0.105 segundos), que completaram o pódio.

A temporada 2025 de Fórmula 1 tem início agendado para o fim de semana de 14 a 16 de março, em Melbourne, na Austrália.

Day 3 ✅



The final day of #F1Testing is done and dusted and the classification is in... 👇#F1 pic.twitter.com/GI83UpRC8F