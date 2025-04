A vitória de Aryna Sabalenka sobre Elise Mertens (6-4 e 6-1), que lhe valeu o apuramento para as meias-finais do WTA 500 de Estugarda, ficou marcada por um momento insólito protagonizado pela tenista bielorrussa, que tirou uma fotografia, com o seu telemóvel, a uma marca na terra batida de uma bola batida por si que a árbitra considerou fora.

A situação aconteceu num momento importante do primeiro set, permitindo a Mertens (29.ª no ranking mundial) quebrar o serviço de Sabalenka (1.ª) e liderar o marcador a 4-3.

Aproveitando a pausa para a troca de lados, que se prolongou por vários minutos devido à assistência médica a Mertens, com dores num pé, a tenista bielorrussa pegou no seu telemóvel e fotografou a marca, visivelmente insatisfeita com a decisão tomada pela árbitra.

Aryna Sabalenka took a picture of the ball mark that she believed was in.



Elise Mertens to serve next at 4-3 up after the MTO. https://t.co/ohZqEqetOA pic.twitter.com/7YbI3WiENt