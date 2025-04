Michael Schumacher rubricou, com a ajuda da esposa, Corinna, um capacete que foi utilizado pelo antigo piloto, Jackie Stewart, numa volta de exibição ao circuito do Bahrain, que recebe, este domingo, a quarta etapa do Mundial de Fórmula 1. O capacete será, posteriormente, leiloado.

Em coma desde 2013, na sequência de um grave acidente enquanto esquiava, Schumacher colocou as iniciais "MS" no capacete, guiado pela mão da esposa, segundo explicou o próprio Jack Stewart ao jornal britânico Daily Mail.

«É maravilhoso que o Schumacher tenha podido assinar o capacete para uma causa importante, uma doença para a qual não existe cura. A sua esposa ajudou-o, e com essa assinatura completou-se o grupo de campeões mundiais que ainda estão connosco», referiu o antigo piloto, vencedor da F1 em 1969, 1971 e 1973, hoje com 85 anos.

Para lá da rubrica de Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, os restantes campeões da modalidade ainda vivos também se juntaram à iniciativa.

F1 helmets don't get much more special than this ❤️



Featuring an iconic ring of tartan, Sir Jackie Stewart's one-of-a-kind helmet is signed by all 20 living F1 champions#F1 @racingdementia pic.twitter.com/zGG1OPBQT3